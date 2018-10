Zdaniem Staszelisa potrzebna jest do tego współpraca strony rządowej, która jest właścicielem systemu ochrony zdrowia i zawiaduje zasadami, które w nim obowiązują z biznesem, który bardzo chce aby ten system ochrony zdrowia się zmieniał i - przede wszystkim – z pacjentami.

- Jeżeli to zrobimy to naprawdę nie będziemy się wstydzili najbogatszych tego świata i będziemy dumni, że Polska jest prekursorem nowego podejścia do ochrony zdrowia – dodaje Staszelis.