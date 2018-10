- Skończyły się czasy, kiedy naszym zadaniem było wynajdywanie i sprzedawanie nowych cząsteczek. Teraz nastał czas medycyny personalizowanej. Chodzi o to by podejmować decyzje dostosowane do konkretnego pacjenta - i nie tylko do informacji genetycznej, jaką za sobą niesie, ale także do jego stylu życia, zagrożeń jakie może spotkać. Jeśli będziemy to w stanie badać, będziemy mogli odnaleźć się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku - mówi mówi Jakub Szulc z EY.

NPBP 2018: Przyszłość to pozyskiwanie danych prosto od pacjenta