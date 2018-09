Polacy są gotowi

Polacy to liderzy płatności zbliżeniowych na skalę europejską. W takiej formie odbywa się w naszym kraju 70 proc. takich transakcji kartą, które odpowiadają 50 proc. wartości wszystkich transakcji. W Polsce robi się to 3 razy częściej niż na innych rynkach Europy . To wyjątkowo duży odsetek, a prognozy mówią, że będzie on dalej rósł. Tej tendencji sprzyjać ma też rządowy program „Polska Bezgotówkowa”, który będzie rozwijał rynek takich operacji. Polscy klienci chętnie korzystają z płatności bezgotówkowych nawet przy niewielkich kwotach, a system jest dość dobrze rozwinięty. Sprawnie funkcjonują płatności mobilne, w tym BLIK. Niedawno zostały wprowadzone również Apple Pay i Google Pay, co sprawia, że płatności smartfonem i za pomocą urządzeń wearables stają się jeszcze powszechniejsze.

Te obserwacje znajdują potwierdzenie w badaniu „E-Commerce w Polsce 2018” przygotowanym przez Gemius. Ponad połowa internautów (56%) kupuje w sieci, a 68% z nich wykorzystuje w transakcjach metody e-płatności. Mają generalnie bardzo dobrą opinię o zakupach przez Internet i opinia ta jest coraz lepsza. Są one przede wszystkim postrzegane jako nieskomplikowane i wygodne, ale także tańsze i zajmujące mniej czasu niż kupowanie w sklepach tradycyjnych.



Dodatkowo bezpieczeństwo konsumentów przy przeprowadzaniu e-płatności zostało niedawno wzmocnione dzięki wejściu w życie nowelizacji dyrektywy unijnej w sprawie usług płatniczych (PSD2), która dostosowuje prawo do nowej, zdigitalizowanej rzeczywistości. Gdy faktyczny ład w obszarze płatności będzie odpowiednio uregulowany, dalszy rozwój usług płatniczych staje się nieunikniony. Polska jest więc obiecującym rynkiem do realizacji bardziej zaawansowanych transakcji bezgotówkowych także w innych dziedzinach, takich jak motoryzacja.

E-płatności w samochodach

– Firmy motoryzacyjne i instytucje bankowe od dłuższego czasu pracują nad rozwijaniem usług wykorzystujących w samochodach osiągnięcia najnowszych technologii i cyfryzację. Dzięki temu samochody przyszłości będą połączone z siecią i nie chodzi tu jedynie o jazdę autonomiczną. – mówi Simon Schreyer, Dyrektor Departamentu IT Volkswagen Financial Services w Polsce.



Obecnie dzieje się to głównie za sprawą telematyki. Nie jest już nowością system, w skład którego mogą wchodzić różne rejestrujące „urządzenia pokładowe”, np. monitor dotykowy montowany w pojazdach (rodzaj komputera pokładowego przypominającego tablet), samochodowe czarne skrzynki, OBD, czyli urządzenia połączone z całym systemem elektroniki samochodu pozwalające na jego szybką diagnostykę, nadajniki GPS, urządzenia pomiarowe i monitorujące cały proces przejazdu. Zebrane za ich po-mocą dane są wykorzystywane przede wszystkim do nawigacji i monitorowania ruchu na drodze, ale także pomagają weryfikować styl jazdy kierowców w firmach, co przedsiębiorstwa i menedżerowie flot mogą wykorzystać do optymalizacji i zarządzania parkami pojazdów.



E-płatności to kolejny krok ułatwiający korzystanie z auta i jego obsługę. Obecnie kierowcy mogą być „podłączeni” do swojego samochodu za pomocą smartfonów, jednak w przyszłości wszystkie samochody będą połączone automatycznie, poprzez przeinstalowaną kartę SIM (lub podobne urządzenia). Dla starszych samochodów będą udostępniane zestawy do unowocześniania pokładowego sprzętu komputerowego.



– Połączenie samochodów z siecią to pierwszy krok, który został już wykonany. Przyszłość mobilności będzie ściśle powiązana z możliwościami integracji aut z systemami płatności, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Dzięki połączeniu samochodów z siecią oraz powszechnemu wykorzystaniu e-płatności, coraz więcej usług, np. tankowanie czy ładowanie pojazdów, parkowanie oraz wszelkie opłaty związane z użytkowaniem samochodu (np. carsharing, opłaty za autostrady, funkcje dodatkowe, tzw. na życzenie), będą mogły odbywać się bezgotówkowo, z wnętrza i za pośrednictwem samochodu – wyjaśnia Simon Schreyer.

Najwięksi inwestują w e-obsługę aut

Volkswagen Financial Services opracował, a także zainwestował w zakup wielu instrumentów z dziedziny płatności elektronicznych. Przykładem może być przejęcie przez Volkswagen Financial Services PayByPhone, obsługującej największą liczbę transakcji parkingowych na całym świecie (głównie w USA, Kanadzie, Australii, Francji). Dzięki tej aplikacji klienci mogą wybrać lokalizację parkingu i czas trwania postoju samochodu, a następnie zapłacić poprzez swój smartfon. W 2017 roku PayByPhone obsłużył ponad 17 milionów użytkowników w więcej niż 300 miastach na świecie, przetwarzając transakcje o łącznej wartości około 345 milionów dolarów.



Kolejnym przykładem zaimplementowanych rozwiązań jest ekosystem WE ogłoszony przez koncern Volkswagen w Niemczech. System ten obejmuje szereg różnych dogodności dla użytkowników aut Grupy Volkswagen, możliwych do zrealizowania dzięki połączeniu auta z siecią.



– Aplikacja WE Park na systemy iOS i Android sprawia, że smartfon staje się swoistym licznikiem parkingowym, a kierowca ma możliwość zdalnego wyboru miejsca do parkowania, wniesienia opłaty i ew. przedłużenia czasu parkowania jednym kliknięciem – opisuje działanie aplikacji dyrektor Schreyer.



Zakres i plany rozwoju całego ekosystemu WE są jednak dużo szersze. Inne odnogi Programu WE to carsharing (WE Share), dostarczanie przesyłek przez kuriera wprost do bagażnika samochodu (WE Deliver) oraz WE Experience, czyli system rekomendacji restauracji i sklepów np. oferujących zniżki i promocje w okolicy. Nie wspominając o Car-Net, czyli szeregu usług i aplikacji łączących użytkownika z samochodem, dzięki któremu może on podgrzać z wyprzedzeniem fotele w aucie, włączyć klimatyzację czy wybrać muzykę. Wszystkie powyższe przykłady to usługi, które zapewnią kierowcom nowe doświadczenia w obszarze przetwarzania płatności i obsługi samochodu połączonego z siecią.

– Celem jest całkowita integracja różnych systemów i zapewnienie dostępu do wszystkich funkcjonalności: takich jak parking, tankowanie, opłaty za przejazd autostradą, ładowanie e-samochodu, program lojalnościowy, usługi lokalizacyjne – wszystko w jednym miejscu. – wskazuje Simon Schreyer.



VWFS przyspiesza z digitalizacją wszystkich usług Volkswagen Financial Services stale pracuje nad poszerzaniem cyfryzacji oferty koncernu. W tym celu została założona w Luksemburgu niezależna spółka, która otrzymała status instytucji pieniądza elektronicznego. Jej zadaniem będzie budowa i rozszerzanie działania usług płatniczych oraz ich przetwarzania.

– Naszym strategicznym celem jest digitalizacja wszystkich produktów firmy do roku 2020 i sprawienie, że będą one dostępne online i opłacone przy wykorzystaniu nowej platformy e-płatności. Firma planuje zainwestować ok. 500 milionów euro w cyfryzację procesów biznesowych do 2020 r. – mówi Dyrektor Departamentu IT Volkswagen Financial Services.



Dzięki zintegrowanej platformie (e-portfel) dla usług płatniczych będzie rozwijana, koordynowana i rozszerzana globalna działalność płatnicza VWFS. W celu rozwoju i przetwarzania transakcji firma nabyła także monachijski start-up ContoWorks GmbH, który będzie dostawcą technicznym usług.



– Zaawansowane technologicznie pojazdy to kluczowa kwestia dla wszystkich marek z Grupy Volkswagen. Jednak możliwość korzystania z różnych dodatkowych usług na żądanie będzie decydowało w przyszłości o zadowoleniu klientów i, co za tym idzie, sukcesie rynkowym całego koncernu. Proste, bezpieczne i szybkie przetwarzanie płatności za dodatkowe funkcjonalności i produkty cyfrowe mają zatem ogromne znaczenie. Celem obecnych działań VWFS jest stworzenie jednolitego, cyfrowego ekosystemu dla usług płatniczych w ramach Grupy Volkswagen – podkreśla Simon Schreyer, Dyrektor Departamentu IT Volkswagen Financial Services.



System będzie obsługiwał większość lokalnych i globalnych opcji płatności (np. karty kredytowe, PayPal itp.) i będzie dostępny na wszystkich platformach (przeglądarki, aplikacje, technologie samochodowe).



Samochód przyszłości będzie więc czymś więcej niż środkiem transportu. Stanie się centrum dowodzenia mobilnością, a z jego wnętrza da się w prosty, przyjazny sposób załatwić większość spraw istotnych w życiu i pracy zawodowej.