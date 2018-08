Od 8 sierpnia banki mają obowiązek oferowania klientom darmowych tzw. podstawowych rachunków płatniczych (PRP). W ramach darmowej usługi można będzie w banku dokonać do 5 transakcji lub wypłat miesięcznie.

Przemysław Barbrich z ZBP zaznacza w rozmowie z PAP, że do związku nie docierają żadne sygnały o problemach ze wdrażaniem darmowych kont. "Nie obserwujemy też pod bankami kolejek osób, które chciałyby sobie założyć podstawowy rachunek" - przyznaje.

Obowiązek wprowadzenia do systemu bankowego PRP, jak przypomina, wynikał z potrzeby ograniczenia tzw. wykluczenia bankowego. Chodziło o zachęcenie osób, które nie mają kont bankowych do ich założenia. Ponieważ osoby te jako argument często podawały koszty prowadzenia rachunku, wprowadzono zasadę, że założenie konta i podstawowe operacje będą darmowe.

Podstawowe rachunki płatnicze, zwraca uwagę Barbrich, mogą zakładać tylko te osoby, które konta nie mają. W Polsce jednak, dodaje, takie osoby stanowią zaledwie 15-20 proc. społeczeństwa. "Stąd z punktu widzenia bankowego nie jest to produkt dla polskiego rynku" - zaznacza. "Przesłanką dla Uni do wprowadzenie tych przepisów były raczej inne kraje, gdzie ten procent ubankowienia jest znacznie mniejszy" - dodaje.

Stąd sektor bankowy nie oczekuje, że w Polsce PRP będą cieszyć się szczególnie dużą popularnością. Tym bardziej, wylicza Barbrich, że z podstawowymi rachunkami wiąże się szereg ograniczeń - bezpłatnie można wykonać tylko pięć operacji bankowych miesięcznie, z rachunkiem nie mogą wiązać się żadne oferty kredytowe, wreszcie nie można wypłacać z PRP pieniędzy za granicą.

"Liczymy jednak, że co którzy założą te rachunki, z czasem przekonają się także do innych ofert banków" - mówi przedstawiciel ZBP.

Zwraca uwagę, że już dziś polskie banki dysponują bardzo korzystną ofertą dla klientów i wiele z nich daje możliwości założenia rachunków, które są praktycznie darmowe.

Z kolei, jak dodaje, zaufanie do banków wśród tych, którzy posiadają już konta jest duże, natomiast najmniejsze zaufanie mają ci, którzy z usług bankowych nie korzystają. "Dlatego liczymy na to, że wprowadzenie podstawowego rachunku zwiększy zaufanie do sektora, bo jeśli ktoś zacznie korzystać z usług bankowych, przekona się, że nie ma powodów do obaw" - zaznacza Barbrich.

Ustawa o usługach płatniczych, przewidująca możliwość zakładania darmowego tzw. podstawowego rachunku płatniczego, została uchwalona jeszcze w końcu listopada 2016 roku, a artykuły dotyczące PRP weszły w życie 8 lutego 2017 roku.

Jednak, w myśl ustawy, banki dostały 18 miesięcy na dostosowanie się do zapisów ustawy i wprowadzenie podstawowego rachunku płatniczego. Termin ten upłynął 8 sierpnia 2018 roku.

Obowiązek wprowadzenia w polskim prawie PRP wynika z unijnej dyrektywy. Nowe prawo zakłada, że klient – w ramach dostępu do bezpłatnego rachunku podstawowego – będzie mógł wykonywać jedynie podstawowe transakcje, takie jak: wpłata i wypłata, polecenie przelewu czy polecenie zapłaty.

Podstawowy rachunek płatniczy umożliwi więc np. otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej.

W ciągu miesiąca możliwe będzie dokonanie pięciu bezpłatnych poleceń przelewu lub zapłaty (w tym zleceń stałych). Za kolejne polecenia dostawca będzie mógł pobrać opłatę, jednak nie wyższą od opłat najczęściej stosowanych przez ostatnie 12 miesięcy za podobną usługę.

W myśl ustawy dostawca usług płatniczych jest obowiązany oferować podstawowe rachunki płatnicze w walucie polskiej.

Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe. Konsument posiadający rachunek podstawowy będzie więc mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi.

Dostawcy usług płatniczych nie mogą pobierać opłaty za wydanie karty płatniczej do rachunku podstawowego.

Podstawowy rachunek płatniczy ma być przeznaczony dla konsumentów, dla których żaden dostawca (bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji płatniczych. (PAP)