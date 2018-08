O. Tadeusz Rydzyk zaczynał praktycznie od zera. Dziś 10 podmiotów związanych z Radiem Maryja dysponuje kapitałem, który zbliża się do 200 mln zł. „Imperium medialne”? Wyniki finansowe raczej na to nie wskazują. W sprawozdaniach można za to znaleźć ciekawe liczby.