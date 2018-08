Banki podały w raportach, że nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie zarządów pozwalałyby na osiągnięcie "potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Pekao".

"Bank Pekao wziął pod uwagę przede wszystkim warunki finansowe transakcji, jak również – w tym kontekście – obecny moment cyklu gospodarczego, zwiększoną zmienność rynków finansowych oraz model biznesowy Alior" - napisano w komunikacie prasowym Banku Pekao.

W październiku 2017 roku Pekao i Alior Bank poinformowały, że przeanalizują możliwości współpracy. W tym celu banki podpisały list intencyjny dotyczący wstępnych analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów.

We wtorkowych komunikatach Pekao i Alior ujawniły również opóźnione informacje poufne, według których w maju za najkorzystniejszą opcję współpracy uznano połączenie, z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Pekao skierowanych do akcjonariuszy Alior Banku.

Banki podały jednocześnie, że w trakcie trwania analiz główni akcjonariusze Pekao - PZU oraz PFR - przekazali wiadomość, że zamierzają głosować "przeciw" podjęciu uchwały w sprawie połączenia banku z innym podmiotem.