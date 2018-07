carVertical, pierwsza platforma oparta o technologię blockchain, pozwalająca na dostęp do pełnej historii pojazdu i jej analizę, wchodzi na polski rynek przed końcem 2018 r. Już wkrótce, właściciele aut w Polsce, wprowadzając numer VIN pojazdu dowiedzą się o nim wszystkiego - jakie naprawy przeszedł, jakie miał wypadki lub czy nie został wcześniej skradziony. To ogromna zmiana na rynku automotive - dostęp do kompleksowych informacji o pojazdach z prawie niemożliwego, staje się realny, szybki i w pełni zaufany.