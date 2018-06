"Uważamy, że GPW Data to odpowiedź na potrzeby rynku. Nowe standardy raportowania mają zapewnić generowanie szybszych i pewniejszych raportów" - powiedział Wiśniewski podczas prezentacji strategii #GPW2022.



Wśród nowych inicjatyw strategicznych GPW zapowiedziała wprowadzenie standardów raportowania biznesowego pozwalających na automatyczne przetwarzanie danych i obniżenie kosztów raportowania przez spółki.

Zapowiedział również budowę repozytorium - hurtowni bazy danych spółek i informacji giełdowych.



"Będzie to baza do przetwarzania danych giełdowych z wykorzystaniem big data; budowę narzędzi wspierających inwestowanie - przetwarzaniem danych, szeregów czasowych z wykorzystaniem również sztucznej inteligencji. Jesteśmy przekonani, że to trendy, w których GPW powinna uczestniczyć" - podkreślił przedstawiciel GPW.



Według planów giełdy, implementacja narzędzi bazujących na AI ma wspierać inwestorów uczestniczących w obrocie przy analizie danych giełdowych i finansowych.



GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.