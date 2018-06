Dlaczego firma zdecydowała się wejść mocniej w obszar Big Data?

źródło: Materiały Prasowe

Sukces w branży TSL zależy od dobrych i szybkich wyborów. Big Data to technologie analityczne, których rynkowa wartość rośnie w tempie sześciokrotnie szybszym niż cała branża IT. DKV Euro Service codziennie przetwarza miliony aktualnych danych o cenach paliwa, stawkach opłat drogowych, transakcjach dokonywanych przez kierowców czy trasach, które pokonują. Olbrzymie repozytoria z pozoru nieistotnych danych odgrywają ważną rolę przy wydobywaniu informacji biznesowych, które stanowią o wartości konkurencyjnej. Poprzez aplikacje i programy, które za pomocą kilku kliknięć pozwalają przewoźnikowi samodzielnie analizować te dane, zwiększamy skuteczność działania jego firmy. Mowa tu zarówno o strategicznym planowaniu pracy floty, jak i usprawnianiu procesów rozliczeniowych i kontrolnych dla realizowanych zleceń. Ale prawdziwe wejście w Big Data wiąże się z wprowadzanym obecnie na rynek urządzeniem DKV Box Europe.

Jakie dane już są dostępne, z których można generować potrzebne raporty, a jak wkrótce ta pula może się zwiększyć, gdy wejdą nowe rozwiązania i urządzenia?

DKV działa na rynku 80 lat, współpracując w Europie z ponad 80 tys. stacji paliw, punktów poboru opłat, serwisów, parkingów itp. Od dawna raporty online można generować ze wszystkich transakcji dokonywanych w tych miejscach za pomocą karty paliwowej, a także z procesów odzyskiwania przez DKV zagranicznego podatku VAT i podatku akcyzowego. Przez ostatnie lata inwestowaliśmy w rozwój serwisów i funkcjonalności wspomagających planowanie, a następnie monitorowanie tras i kosztów. Możemy na przykład zaplanować trasę przejazdu przez Europę – dla konkretnego typu pojazdu – uwzględniając najtańsze stawki za paliwo i opłaty drogowe. To unikalne rozwiązanie, które ewoluuje wraz ze zmieniającymi się potrzebami klienta. Przyszłość idzie w kierunku integracji danych i mocno zindywidualizowanego podejścia do każdego klienta. Pracujemy nad ich dostępnością poprzez różne narzędzia: od platform online umożliwiających zaawansowaną administrację danymi do prostej aplikacji, która umożliwi na przykład płatność telefonem za paliwo.

Jakie korzyści klientom da wejście przez państwa w Big Data na szerszą skalę?

Korzyści najlepiej zilustruje przykład firmy TESCO. Ta brytyjska sieć supermarketów przeprowadziła trzyletni projekt analizy danych wysyłanych przez lodówki i zamrażarki podłączone do sieci. Zebrane i analizowane dane dotyczyły głównie temperatury chłodzenia i czasu pracy urządzeń. Dzięki nim znaleziono sposób na zredukowanie kosztów. Okazało się, że wystarczy skorygować temperaturę chłodzenia o 2 st. C (z -23 na -21), aby uzyskać oszczędność niemal 17 mln euro w skali roku. Dla przedsiębiorstwa transportowego redukcja kosztu paliwa lub optymalizacja kosztowa trasy przejazdu, połączona z know-how DKV, to już w tej chwili wielkie oszczędności. A to przecież dopiero początek. Obecnie wprowadzamy na rynek urządzenie pokładowe DKV Box Europe, które posłuży do naliczania opłat drogowych ze wszystkich krajów Europy. Oprócz zdjęcia z przewoźników ciężaru montowania i obsługi rozliczeń z wielu urządzeń, będzie też gromadzić i analizować dane o trasach przejazdu i pracy kierowcy, bardzo przydatne przy optymalizacji transportu. To prawdziwy skok technologiczny.

Jakie zmiany dla przewoźnika lub inwestycje to oznacza?

Nowe narzędzia analityczne DKV udostępnia bezpłatnie lub za symboliczne kwoty. Natomiast w dobie Big Data konieczna jest zmiana myślenia po stronie partnera biznesowego – otwartość na nowe technologie i inwestycja w wykształcone kadry. Pracownicy naszego klienta zyskują nowe kompetencje, pozwalające z administratora kart stać się analitykiem uzbrojonym w najnowocześniejsze technologicznie narzędzia. Największą nowością jest możliwość zajmowania się nowymi obszarami, na które do tej pory użytkownik nie miał tak dużego wpływu lub brakowało mu po prostu czasu.

DKV zależy na usamodzielnieniu się klienta, gdyż daje to korzyści obydwu stronom. Zawsze budowaliśmy nasze relacje zakładając wieloletni rozwój i wsłuchiwanie się w potrzeby rynku. Rozwiązania takie jak: aplikacja mobilna DKV, urządzenia DKV Box Europe, DKV Cockpit czy platformy DKV e-Services, DKV Interfaces, już od kilku lat pozwalają klientom na samodzielne wykorzystanie udostępnianych przez DKV danych. Tylko i wyłącznie od klienta i jego potrzeb zależy, w jakim zakresie chce zostawić poszczególne obszary DKV, czy może po przeszkoleniu samodzielnie rozwinąć dany zakres kompetencji w oparciu o swoich pracowników.

Jak można przekonać firmy do tego, że przejęcie obsługi systemu i generowanie potrzebnych danych z informacji zbieranych przez DKV jest dla nich korzystne?

Myślę, że nikogo przekonywać nie trzeba. Szybka obróbka danych płynących z całej Europy to ich żywotny interes. Świadomość tych zagadnień jest wśród polskich przedsiębiorców transportowych – stanowiących elitę europejską – bardzo duża. Mamy tego dowody na wielu spotkaniach i konferencjach. Mimo utrudnień formalno-prawnych i bardzo konkurencyjnego rynku, polscy przewoźnicy dają sobie świetnie radę. Ich kreatywność jest wręcz nieograniczona. Naszym zadaniem jest pokazać, że nadążamy za ich potrzebami i gotowi jesteśmy sprostać ich wymaganiom, a DKV to już nie tylko plastikowa karta w ręce kierowcy, ale nowe narzędzia do wykorzystania od zaraz.

Czym DKV różni się od innych podobnych firm na rynku? Dlaczego warto nawiązać z państwem współpracę. Na jakich warunkach można to zrobić?

Inwestycje, które firma poczyniła w ciągu ostatnich lat, zarówno w technologię, kapitał ludzki oraz nowe rynki, przynoszą obecnie rezultaty. Widać to po rosnącej liczbie klientów i obrotach, które w roku 2017 wyniosły ponad 7,2 mld euro. DKV wyróżnia to, że jest sprawdzonym i pewnym partnerem na trudnym i wymagającym rynku transportowym. Współpracę z DKV nawiązać można poprzez nowoczesne kanały sprzedaży od Facebooka, poprzez stronę internetową, kontakt telefoniczny z biurem czy też bezpośrednie spotkanie z naszym doradcą w terenie. Warunki są elastyczne i w dużej mierze zależą od samego klienta. Cieszy nas stale rosnąca liczba klientów i zaufanie, którym obdarzają DKV. Zapraszamy gorąco do współpracy.

rozm. Małgorzata Biernacka