Zaudytowane sprawozdanie finansowe wrocławskiego windykatora za 2017 r. czeka na publikację już blisko dwa miesiące. Data ogłoszenia była kilkakrotnie przesuwana, bo wciąż brakuje opinii firmy Deloitte. Z naszych informacji wynika, że jest już gotowa, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby publikacja zgodnie z zapowiedziami nowego zarządu odbyła się do końca czerwca.

Sprawą GetBacku zajęła się Komisja Nadzoru Audytowego, która 22 maja podjęła decyzję o rozpoczęciu „określonych działań nadzorczych”. Nie ujawnia jakich, bo jest związana przepisami ustawy o biegłych rewidentach. Niezależnie jednak od wyników ustaleń KNA nadzór stoi na stanowisku, że oprócz wyjaśnienia, jak doszło do przeoczenia wielu nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, konieczne jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość, a temu ma służyć specjalna biała lista firm audytorskich. GetBack – zdaniem szefa nadzoru – jest najbardziej spektakularnym jak do tej pory przykładem, że w audycie nie dzieje się najlepiej.

– Problem z rewizją finansową jest naprawdę rozległy. Mamy przykład banku, który w ogóle nie raportuje przeterminowanych kredytów i co robi z tym audytor? Nic. W opinii do sprawozdania nie ma słowa o tym, że bank nie raportuje od lat tzw. non-performing loans, a z naszej inspekcji wynika, że takie zjawisko ma miejsce. To jest prawdziwy przykład – mówi Marek Chrzanowski.

Spytaliśmy przewodniczącego KNF, czy ma jakieś narzędzia wpływu na audytora wrocławskiego windykatora. Przedstawiciele KNF zasiadają bowiem w KNA, a komisja ma od września ubiegłego roku nowe, większe uprawnienia – bezpośrednio nadzoruje audytorów i może nakładać na nich kary.

– KNF nie ustala odpowiedzialności biegłego, to KNA oraz organy samorządu biegłych rewidentów będą badać, czy biegły zachował należytą staranność w procesie badania. Pamiętajmy też, że mamy do czynienia z transakcjami mającymi na celu zafałszowanie sprawozdań finansowych. Mamy tutaj jednak zastrzeżenia – wyjaśnia i przypomina, że biegły rewident nie ponosi odpowiedzialności za problemy płynnościowe spółki, a odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność sprawozdań finansowych spoczywa przede wszystkim na zarządzie oraz na członkach rad nadzorczych.

Nowe regulacje związane z białą listą potencjalnie dotkną 80 działających w Polsce audytorów. Tyle bowiem firm zajmuje się rewizją finansową w jednostkach zainteresowania publicznego. JZP to m.in. banki, emitenci papierów wartościowych, TFI, ubezpieczyciele czy domy maklerskie. Z raportu KNA za 2017 r. wynika, że takich podmiotów było blisko 1,3 tys.

Chociaż lista co do zasady powinna promować najlepsze firmy audytorskie i piętnować te, które nie dochowują staranności lub standardów, to pomysł jej stworzenia budzi też kontrowersje.

– To jest duże pole do nadużyć, bo kto miałby ustalać kryteria związane z listą, a dopuszczać do niej audytorów. Jeśli będzie to KNF lub KNA, to rodzi pokusę „tworzenia” opinii pod oczekiwania instytucji publicznych. Poza tym warto sprawdzić, czy tego typu pomysł jest zgodny z unijnymi dyrektywami – mówi nam były członek KNF pragnący zachować anonimowość i przyznaje, że chociaż jakość rewizji finansowej pozostawia wiele do życzenia, to biała lista wcale nie rozwiąże problemów.

– Jeśli są nieprawidłowości w pracy audytorów, to jest KNA, która może wszczynać kontrole czy nakładać kary – podkreśla.

Ministerstwo Finansów poinformowało nas, że inicjatywa KNF nie była z nimi konsultowana. Zanim nadzór będzie ją chciał zamienić w przepisy, będzie musiał poczynić ustalenia z MF, które zajmuje się biegłym rewidentami, oraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, które z kolei odpowiada za nadawanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego i prowadzi ich rejestr. ©℗

Powstanie biała lista promująca najlepsze firmy rewidenckie