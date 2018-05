Kapitał zakładowy spółki ma wynosić co najmniej 50 mln zł; Lasy Państwowe mają wnieść do spółki grunty, a NFOŚiGW oraz BOŚ sfinansować budowę domów.źródło: ShutterStock

Jeżeli projekt ustawy powołujący spółkę Polskie Domy Drewniane zostanie uchwalony przez parlament do lipca, to chciałbym, by spółka powstała za trzy, cztery miesiące, czyli w okolicach września, października - powiedział we wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk.