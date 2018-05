Kwieciński wziął w sobotę udział w uroczystości przekazania kluczy do mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus.

Minister mówił m.in. o wprowadzanych zmianach prawnych, zwracając uwagę, że szczególnie ważna jest tzw. specustawa mieszkaniowa. "Lada dzień skierujemy tę ustawę do naszego parlamentu. Tutaj z panem ministrem Arturem Soboniem (wiceministrem w resorcie inwestycji - PAP) naprawdę liczymy na wsparcie, na szybkie procedowanie tej ustawy. Bardzo nam na niej zależy. Już teraz widzimy, jak ona się cieszy olbrzymim zainteresowaniem (...), ponad 1000 uwag już zostało skierowanych, ponad 1000 różnego rodzaju wniosków" - powiedział Kwieciński.

"Ale to będzie dobra ustawa, która pozwoli na znaczne przyspieszenie, znaczne zwiększenie skali naszego programu. W tej chwili mamy przygotowanych 25 tys. mieszkań w całym kraju. Do końca przyszłego roku rozpoczniemy budowę 100 tys. mieszkań. Więc Polska w Białej Podlaskiej i w innych częściach naszego kraju będzie widziała, jak skutecznie ten program realizujemy" - ocenił.

Według Kwiecińskiego sobotnia uroczystość w Białej Podlaskiej pokazuje, że jak się coś dobrze zaplanuje, to można osiągnąć sukces. W tym przypadku sukcesem są mieszkania dla polskich rodzin. Zdaniem Kwiecińskiego uroczystość ta pokazuje także, że skutecznie realizowana jest Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwana Planem Morawieckiego.

Zaznaczył, że w sobotę mieszkania oddawane są w niewielkiej Białej Podlaskiej, ale w całej Polsce potrzebujących jest dużo więcej. "Nasze specjalne działania w ramach Mieszkania Plus są nakierowane do tej części naszego społeczeństwa, której nie stać na kupno nowego mieszkania, nie stać na sięgnięcie po kredyt w banku, często również nie stać na sięgnięcie po pieniądze na najem (...). To około 40 proc. naszego społeczeństwa, to około 15 mln Polaków, którzy są w takiej sytuacji" - poinformował szef resortu inwestycji i rozwoju.

Podkreślił, że program nie jest konkurencją dla sektora prywatnego, dla firm deweloperskich. "Wprost przeciwnie, jest uzupełnieniem i jest wielką szansą" - powiedział. Zaznaczył, że budownictwo mieszkaniowe jest najczęściej realizowane przez lokalne firmy, w związku z tym jest to duża szansa dla rozwoju polskiej gospodarki, firm lokalnych.

Projekt specustawy mieszkaniowej przygotowany przez MIiR zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.