Prezydent, w myśl konstytucji, wypowiada umowy międzynarodowe. Podpisane we wtorek ustawy go do tego upoważniają.

Chodzi o ustawę o wypowiedzeniu umowy zawartej 14 lutego 1989 roku umowy w sprawie popierania i wzajemnej ochronie inwestycji z Francją, ustawę o wypowiedzeniu analogicznej umowy zawartej 19 maja 1987 roku z Belgią i Luksemburgiem, ustawę o wypowiedzeniu umowy zawartej 4 czerwca 1992 roku umowy z Cyprem oraz ustawę o wypowiedzeniu umowy z Holandią, zawartej 7 września 1992 roku.

Jak głosi jednobrzmiące uzasadnienie tych ustaw, umowy były kwestionowane przez Komisję Europejską, z uwagi na niezgodność z prawem UE, "podobnie jak kwestionowane jest obowiązywanie wszystkich pozostałych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych pomiędzy państwami członkowskimi UE". Dwie z tych umów zawarto jeszcze w czasach PRL, a dwie kolejne już w III RP.

"W odniesieniu do RP Komisja Europejska zakończyła w listopadzie 2016 r. nieformalne postępowanie (tzw. EU Pilot) rozpoczęte w czerwcu 2015 r. i rozważa wszczęcie formalnego postępowania ws. niezgodności m.in. tej Umowy z prawem UE" - czytamy w uzasadnieniu. Takie formalne postępowania Komisji Europejskiej toczą się też przeciwko kilku innym krajom UE - wynika z dokumentu.