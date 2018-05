Oświęcim jest kojarzony z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej, ale warto bliżej poznać to ciekawe, historyczne, a zarazem nowoczesne, miasto. Ponad 800-letnia historia sprawia, że znaleźć tu można wiele interesujących miejsc, w tym zabytków.

Oświęcim ma również bogate tradycje przemysłowe. Już przed I wojną światową działały tu znane szeroko manufaktury, np. fabryka wódek i likierów Jakuba Haberfelda. Niewielu ludzi wie natomiast, że w okresie międzywojennym działała tu nawet fabryka samochodów osobowych „Oświęcim-Praga”.

Współcześnie w Oświęcimiu rozwija się nowoczesny przemysł. Kolejni przedsiębiorcy budują w mieście nad Sołą zakłady produkcyjne. W rozwój produktów, poprawę efektywności i ochronę środowiska inwestuje także największa firma w Oświęcimiu – Synthos, jeden z najważniejszych producentów surowców chemicznych w Europie. Nie mniej ważne jest funkcjonowanie na terenie Oświęcimia mniejszych przedsiębiorstw, których rozwój widoczny jest głównie w Miejskiej Strefie Gospodarczej.

Istniejące tu możliwości inwestycyjne dostrzegli również przedsiębiorcy z branży turystycznej. Dynamiczny rozwój usług hotelarskich związany jest z inwestycjami międzynarodowych sieci, a także lokalnych firm. W ostatnim czasie na Starym Mieście swoją działalność rozpoczął posiadający 120 pokoi sieciowy hotel Hampton by Hilton. Na terenie miasta powstają także inne obiekty hotelowe i hostelowe. Przez ostatnie trzy lata liczba miejsc noclegowych w mieście wzrosła z kilkuset do prawie 1,5 tys. Pomimo to nadal istnieją różnorodne możliwości inwestowania w dziedzinie usług gastronomicznych i okołoturystycznych.

Turystyczną wizytę w Oświęcimiu proponujemy rozpocząć od krótkiej wspinaczki na wzgórze zamkowe i zwiedzenia oświęcimskiego zamku. Ta dawna siedziba kasztelanów mieści dziś Muzeum Zamek, które prezentuje historię miasta. Schodząc ze wzgórza zamkowego, trzeba odwiedzić plac ks. Skarbka, gdzie znajdują się odrestaurowana synagoga i Centrum Żydowskie. Stąd dzieli nas zaledwie kilka kroków od Rynku Głównego. Wokół niego zachowały się zabytkowe kamienice, w tym budynek dawnego ratusza z XIX w. Sama płyta rynku może zaskoczyć ciekawą aranżacją, w której jednak uwzględniono relikty przeszłości. Oświęcimska starówka to nie tylko zabytki – to miejsce cie-kawych wydarzeń. Na amatorów dobrej zabawy czeka w naszym mieście wiele atrakcji: Jarmark Kasztelański, Noc Muzeów, Kino Plenerowe, Tauron Life Festival Oświęcim, Jesień Oświęcimska czy Festiwal Kultur na Rynku.

