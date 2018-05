Wielu polskich pracodawców nie przykłada wagi do tego, aby zbadać, jak należy zmotywować pracownika oraz wyrobić u niego zaangażowanie i lojalność wobec firmy. Pensja to nie wszystko – coraz większą rolę w postrzeganiu danego miejsca pracy jako atrakcyjnego odgrywają pozapłacowe czynniki motywacyjne. Korporacje dobrze o tym wiedzą. Tymczasem warto podkreślić, że aż 63% Polaków jest niezadowolonych z pracy. A pracownik niezadowolony to osoba, która potencjalnie może opuścić firmę, gdy tylko pojawi się na horyzoncie perspektywa atrakcyjniejszej posady – czy to ze względu na lepsze stanowisko, wyższą pensję, znakomitą lokalizację czy też z powodu tego, jak firma dba o zatrudnione w niej osoby. Jedno z pytań, które zadają sobie potencjalni pracownicy, brzmi: czy poza pensją firma zapewnia jakieś benefity?

Pozapłacowe czynniki motywacyjne – czyli jak zadowolić pracownika

Wysokość pensji netto należy naturalnie do podstawowych zagadnień, na jakie zwraca uwagę potencjalny pracownik. W parze z pensją idą benefity pozapłacowe. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Randstad Employer Brand, 77% przebadanych osób uznaje wynagrodzenie i benefity jako najistotniejsze czynniki decydujące o atrakcyjności danego pracodawcy. Na kolejnych miejscach w raporcie znalazły się stabilność zatrudnienia (57%), przyjemna atmosfera w pracy (52%), równowaga między pracą a życiem prywatnym (50%) oraz możliwość rozwoju zawodowego (44%). Niestety to właśnie korporacje, a nie firmy z sektora MŚP, przodują w kategorii „benefity pracownicze”.

Na jakie świadczenia mogą liczyć pracownicy? Niemal 60% przebadanych w zeszłym roku przez portal Pracuj.pl osób uważa pakiety medyczne za najatrakcyjniejszą formę benefitu pracowniczego. Tymczasem tegoroczny raport, powstały przy współpracy EY oraz Employer Branding Institute, wskazuje na to, że troska o zdrowie pracowników wciąż nie jest priorytetem wielu polskich firm – w naszym kraju zaledwie 3% pracodawców zapewnia swoim zespołom opiekę zdrowotną, podczas gdy średnia światowa to 29% pracodawców.

Czas to zmienić, zwłaszcza że zapewnienie prywatnej opieki medycznej pracownikowi nie musi być dla pracodawcy w MŚP bardzo kosztowne – wystarczy wybrać odpowiedni pakiet. Na przykład Grupa LUX MED przygotowała specjalne pakiety dla małych i średnich firm, które nie różnią się od tych, jakie pracownicy mogą otrzymać w korporacjach. Pracodawca ma do wyboru kilka opcji różniących się zakresem świadczeń. Pamiętajmy, że pracownicy cenią nie tylko dostęp do lekarza pierwszego kontaktu czy badań diagnostycznych i obrazowych, ale także do szerokiego spektrum lekarzy specjalistów.

Auto i telefon, sport i kino

Pakiety medyczne to jednak nie koniec benefitów, które pracodawca potencjalnie może zaoferować pracownikowi. Do wyboru jest mnóstwo świadczeń, które należy dobrać wedle możliwości finansowych firmy, ale także potrzeb i zainteresowań pracowników. Bardzo wiele osób uznaje za atrakcyjną możliwość korzystania ze sprzętu służbowy na prywatny użytek. Nie każda firma może pozwolić sobie na udostępnienie samochodu (choć auto należy do najbardziej pożądanych benefitów z tej kategorii). Jednak na przykład umożliwienie pracownikowi korzystania w czasie prywatnym ze służbowego telefonu komórkowego nie generuje już zbyt wysokich kosztów – zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na różnorodność planów abonamentowych dla firm oferowanych przez operatorów.

Jeśli nie sprzęt służbowy to może bony i vouchery? Zacznijmy od najprostszego, ale jakże miłego – dofinansowania lunchu. Popularnością wśród pracowników cieszą się także karty sportowe, bilety do kina oraz karty podarunkowe i bony do wybranych sieci sklepów. Pamiętajmy, aby dopasować je do preferencji pracowników. Nie każda osoba musi dostać kartę podarunkową do tego samego sklepu – jednych bardziej ucieszą sieci odzieżowe, innych natomiast księgarnie. Z pewnością każdy pracownik doceni natomiast starania pracodawcy w doborze formy benefitu odpowiadającego potrzebom i pasjom danej osoby.

Pamiętajmy, że dobry i lojalny pracownik jest dla firmy bezcenny, a inwestycja w niego to nie tylko dobra płaca, ale także dodatkowe świadczenie, docenianie stażu pracy czy troska o jego wolny czas.