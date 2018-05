Morawiecki mówił o inwestycjach na Pomorzu, m.in. w gospodarkę wodno-ściekową, projekty drogowe, środowiskowe, a także użyteczności publicznej i służby zdrowia. "Wiele miast, takich jak Kwidzyn, Malbork, Tczew, Człuchów, Chojnice, Lębork, Wejherowo czy jeszcze mniejsze miasteczka i gminy tutaj, na Pomorzu Gdańskim, będą mogły skorzystać z tego dodatkowego programu. Dlatego właśnie dokonaliśmy przeglądu różnych środków z rezerwy celowej, z różnych rezerw różnych ministerstw i zaalokowaliśmy dodatkowe środki na różnego rodzaju projekty" - powiedział.

"6,5 mld zł na 65 miliardów, 10 proc. wszystkich wydatków w całej Polsce. (...) Nigdy nie było tutaj takiej kwoty. Będziemy odbudowywać, odtwarzać, wzmacniać linie, elektryfikować na różnych odcinkach, powiększać z dwóch do czterech torów, żeby w obie strony pociągi mogły się mijać, z Gdyni do okolic Bydgoszczy (...) czy z Wejherowa do Lęborka. To duże inwestycje, za 2-4 lata będzie można nimi przejechać pociągiem z prędkością 140-160 km/h, a więc w godzinę wszędzie dotrzeć od Trójmiasta do każdego zakątka na Pomorzu" - dodał premier.

Jak mówił, pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remont dachu w zabytkowym kościele w Nowej Cerkwi (290 tys. zł.), ale też rozdysponowane w Ostrowitem (40 tys.), Garczynie (123 tys.), Wielu (700 tys.). "To tylko kilka z kilkunastu przykładów, gdzie w ostatnim czasie wsparliśmy małe, lokalne społeczności, wsie, o naprawdę dużych potrzebach. Także 1,5 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Pomieczynie to też są środki bardzo potrzebne w takich małych ośrodkach. W Sierkowicach z rezerwy budżetowej na przedszkole przeznaczyliśmy 1 mln złotych, to zresztą - słyszałem - gdzie rodzi się proporcjonalnie najwięcej dzieci. Nasz program 500+ tak zadziałał, że musieliśmy na to przedszkole wyłożyć dodatkowe środki" - podkreślił.

"Również w pomorskim w Pucku jest szpital. Byłem tam 1,5 roku temu, przekazaliśmy środki na windę, której brakowało od 40 lat. Teraz przeznaczamy dodatkowo 3 mln zł na nowy blok operacyjny. Rozwijająca się gospodarka potrzebuje infrastruktury. I kiedy będziecie rozmawiać w swoich społecznościach lokalnych, z przyjaciółmi, to chcę, żebyście wiedzieli państwo, że właśnie w całe Pomorze Gdańskie zainwestowaliśmy proporcjonalnie najwięcej środków w odbudowę kolei. Nasi poprzednicy, trzeba brutalnie powiedzieć (...), zwijali Polskę: zwijali posterunki policji - z 817 zamknęli 400, zwijali tory kolejowe. (...) Pan minister Smoliński zadbał o to, żeby w programie rozwoju kolei było najwięcej środków proporcjonalnie tutaj, na Pomorzu" - powiedział Morawiecki.