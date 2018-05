Szef PAIiH: Polska przestaje być krajem, w którym się tanio wytwarza

Jeśli chodzi o napływ inwestycji do kraju, to on rok do roku się zwiększa. My jako agencja mamy wręcz rekordowe wyniki. Porównując kwartał do kwartału widzimy kilkuprocentowe wzrosty w porównaniu do roku ubiegłego – mówił Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w rozmowie z Grzegorzem Osieckim w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Pytany o szacunkowe dane odpowiedział: Myślę, że do końca roku możemy obsłużyć projekty inwestycyjne o wartości 6-7 mld euro.