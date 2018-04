"Konstytucja Biznesu to konkretne narzędzia, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla urzędników, do zbudowania na nowo partnerskich relacji pomiędzy biznesem a administracją. Jednak same przepisy nie wystarczą. Trzeba je jeszcze wdrożyć, zaszczepić w codziennej praktyce. To jest kluczowe dla właściwego wdrożenia Pakietu. Dlatego chcemy pokazywać obu stronom, jak nowe prawo stosować oraz jakie korzyści mogą im przynieść wprowadzone rozwiązania w codziennym funkcjonowaniu” - zauważył Haładyj, pytany przez PAP o to, czy planowana jest kampania skierowana do przedsiębiorców, by rozpowszechnić wśród nich korzyści płynące z pakietu Konstytucji Biznesu, która wchodzi w życie 30 kwietnia.

Dlatego - wskazał - MPiT przygotowuje wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości cykl spotkań w regionach skierowany do przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnej administracji.

"Mamy także deklaracje i sygnały od organizacji zrzeszających przedsiębiorców, że chętnie włączą się w akcję informacyjną kierowaną do przedsiębiorców. Im też zależy, żeby wiedza - nie tylko o Konstytucji Biznesu jako pakiecie ustaw, czy o Prawie przedsiębiorców jako jego głównym akcie - tylko już o konkretnych rozwiązaniach – była wśród firm jak najbardziej powszechna" - zaznaczył.

Jak dodał, spotkania z przedsiębiorcami i przedstawicielami administracji w regionach, organizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z PARP, ruszą w drugiej połowie maja.