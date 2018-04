W ciągu ostatnich czterech miesięcy (grudzień-marzec) UOKiK wydał 76 decyzji dotyczących kontroli koncentracji. 73 rozstrzygnięcia to zgody na transakcje, a jedno to umorzenie postępowania. W dwóch przypadkach przedsiębiorcy zostali ukarani finansowo. Chodziło nieudzielanie wymaganych informacji oraz dokonanie transakcji bez zgody Urzędu. Ten drugi przypadek dotyczył słowackiego przedsiębiorcy Marka Ondrejki, który przejął współkontrolę nad spółką Empik Media&Fashion bez wcześniejszej zgody UOKiK. Wniosek do urzędu złożył marcu 2016 r., dwa tygodnie po zrealizowaniu transakcji. Urząd nałożył na niego sankcję finansową w wysokości 22 240 zł.

Pozostałe statystyki dotyczące kontroli koncentracji w ostatnich miesiącach:

- 71 spraw zakończyło się bez konieczności przedłużania postępowania (średni czas w takim przypadku to 36 dni), a dwie decyzje były poprzedzone drugą fazą.

- W jednej sprawie urząd przedstawił zastrzeżenia do transakcji.

- Dwóch przedsiębiorców wycofało wniosek o zgodę na koncentrację.

- Siedem spraw przeszło do drugiego etapu postępowania.

- Nie było w tym czasie zakazu koncentracji, ani zgody warunkowej.

- Średni czas wszystkich rozpatrywanych spraw zakończonych decyzją to 42 dni.

- Ponadto UOKiK opiniował 102 sprawy prowadzone przez Komisję Europejską, pod kątem wpływu koncentracji na polski rynek.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Postępowanie dotyczące kontroli koncentracji powinno zakończyć się w ciągu miesiąca Bardziej skomplikowane sprawy, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy. Wówczas czas rozpatrzenia może trwać kolejne cztery miesiące. Do terminu zakończenia postępowania nie wlicza się oczekiwania na usunięcie przez przedsiębiorcę braków oraz uzupełnienie wniosku.

Informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji zamieszczane są na stronie internetowej urzędu. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.