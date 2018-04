Już po raz dwunasty przedstawiciele agencji reklamowych, domów mediowych, reklamodawców i badaczy rynku zbiorą się, aby porozmawiać o najnowszych rozwiązaniach i trendach w komunikacji marketingowej, a także obecnych wyzwaniach i problemach, jakie stoją przed branżą. W tym roku w centrum rozważań znajdą się oczekiwania konsumenta. W dobie wszechobecnej cyfryzacji branża marketingowa przypomni bowiem, że najważniejszy jest zawsze człowiek.

- Choć zaawansowana technologia zdominowała nasze otoczenie, trend Human1st okazuje się niezwykle silny, a odkrycie prawdziwych potrzeb i analiza realnych zachowań konsumenta stały się kluczowym elementem skutecznej komunikacji. Chcemy skłonić uczestników do refleksji nad tym, gdzie w świecie big data i automatyzacji znajduje się odbiorca usług, jego emocje i wartości. Chcemy też ocenić, które technologie się sprawdziły i w których tkwi jeszcze niewykorzystany potencjał dla komunikacji marketingowej – tłumaczy Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu IAB Polska.

Powrót do przyszłości – nowy marketing, człowiek, technologia

Pierwszy blok konferencji zostanie poświęcony nowemu marketingowi. Prelekcje będą więc dotyczyły między innymi innowacji, granic akceptacji internautów dla personalizacji w marketingu internetowym, sztuki komunikacji zintegrowanej w świecie cyfrowym czy bezpieczeństwa marki. Nie zabraknie też zagadnień związanych z viewability.

- Nowe modele marketingowe, modyfikacja czy nawet dezaktualizacja znanych nam mechanizmów skłaniają do refleksji, czy pewne prawa, wartości i reguły są ponadczasowe. Zadaniem marketera będzie zawsze jak najefektywniejsze dotarcie do konsumenta. Jednak jak nie zagubić się w gąszczu trendów, rozwiązań czy chociażby zmian w prawie związanych z RODO? – pyta Anna Gruszka, szefowa Rady Programowej tegorocznej edycji Forum IAB, Chief Digital Officer IPG Mediabrands.

W części konferencji poświęconej człowiekowi, eksperci spróbują z kolei zgłębić zachowania i wybory współczesnego konsumenta. Drugi blok będzie więc dotyczył sposobów komunikowania się z osobami uzależnionymi od digitalu czy unikającymi reklam, a także pułapek badań oglądalności oraz kierowania się danymi przez influencerów. - W świecie przypadkowych kliknięć, pomijanych przez konsumenta reklam, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i digitalowych, prelegenci zastanowią się nad rolą emocji, które mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe – wyjaśnia Anna Gruszka.

W ostatnim bloku tematycznym zostanie podjęty problem sposobu wykorzystania technologii, w tym sztucznej inteligencja, big daty czy modelowania atrybucji. - Technologii używamy na co dzień, jednak jako marketerzy musimy wiedzieć, które narzędzia przynoszą najlepsze efekty w naszej pracy, a które okazały się krótkotrwałą modą oraz co jeszcze warto wykorzystać i w co zainwestować, żeby jeszcze skuteczniej dotrzeć do konsumenta – mówi Anna Gruszka.

Wśród 100 prelegentów Forum znajdą się najlepsi polscy eksperci marketingu - przedstawiciele agencji (m. in. z Publicis Media, Starcom, Wavemaker, GoldenSubmarine, Netsprint, Deloitte Digital, Havas Media Group), marketerów (Allegro, OLX, L’Oreal), instytutów badawczych (IR Center, Gemius, Mobile Institute, Nielsen) czy wydawców (Agora, naTemat, AszDziennk).

Wydarzeniem towarzyszącym Forum IAB będzie DIMAQ Day - warsztaty poświęcone kompetencjom marketingowym, skierowane do profesjonalistów szeroko pojętej branży online.

Więcej informacji na temat 12 edycji Forum IAB znajduje się na stronie https://forumiab.pl/