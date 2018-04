Prezes Wód Polskich brał udział w czwartkowym posiedzeniu sejmowej komisji środowiska.

"Z informacji, które uzyskuję od swoich pracowników, na Mazurach było szereg nieprawidłowości, jeżeli chodzi o korzystanie z majątku Skarbu Państwa. Były stawiane pomosty bez pozwoleń wodnoprawnych, były przesuwane linie brzegowe, były inne nadużycia" - wymieniał prezes.

Zapowiedział, że wykorzystując Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku "te sprawy będą dokładnie sprawdzane". "Pan dyrektor dostanie ode mnie wsparcie w postaci pracowników i będzie dokładnie sprawdzał, czy działalność gospodarcza na Mazurach jest wykonywana zgodnie z prawem" - podkreślił Daca.

Dodał, że jeżeli kontrolerzy wykryją nieprawidłowości, to właściciele firm, którzy tego się dopuścili będą "ponosić odpowiednie opłaty".

"Jeżeli przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność zgodnie z prawem, nie łamiąc tego prawa, myślę że te opłaty (które zgodnie z Prawem wodnym zostaną na nich nałożone -PAP) nie będą duże i obciążające" - powiedział prezes Wód Polskich. Zaznaczył, że nie zgadza się z opinią, iż opłaty które znalazły się w Prawie wodnym i dotyczą przedsiębiorców utrzymujących się z turystyki wodnej, doprowadzą do ich upadku. "To zdecydowanie nieprawda" - podkreślił.

Daca przypomniał, że zgodnie z prawem, opłaty za korzystanie z gruntów pokrytych wodami są zróżnicowane. Od 1 gr. rocznie za metr kwadratowy takiego gruntu, w przypadku gdy pomosty są udostępniane publicznie, do ponad 8 zł rocznie, kiedy tak się nie dzieje, a prowadzona jest na nich działalność gospodarcza - wskazał. "Średnia opłata na taki pomost w marinie, to ok. 1000 zł w skali roku, to 80 zł w skali miesiąca. W przypadku przedsiębiorców, którzy czasami obracają setkami tysięcy złotych, to myślę, że to nie jest wygórowana opłata" - ocenił prezes Wód Polskich.

Odnosząc się do publikacji medialnych nt. wydawanych przez RZGW w Białymstoku licznych decyzji i nakładanych wysokich opłat na przedsiębiorców na Mazurach, poinformował że jak na razie zarząd ten wystawił jedną fakturę, którą firma opłaciła i nie składała od niej odwołania.