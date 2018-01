20,7 mln zł – taką sankcję nałożył prezes UOKiK na Bank Millennium za wprowadzanie w błąd swoich klientów co do mocy wiążącej dwóch klauzul umownych. Frankowicze, którzy zadłużyli się w tej instytucji, skarżyli się, że zostały one wpisane do rejestru postanowień niedozwolonych w 2012 r., a mimo to nie zostały wykreślone z ich umów kredytowych.