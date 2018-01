Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele

Sejm zaakceptował w środę poprawki Senatu do ustawy ograniczającej handel w niedziele. Od 1 marca handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany - początkowo do dwóch niedziel w 2018 roku, a następnie do jednej niedzieli w 2019 r. Od 2020 r. będzie obowiązywał zakaz handlu w niedziele.