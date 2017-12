System compliance to pojęcie do niedawna niemal obce polskim przedsiębiorcom. Nawet jeśli szefowie firm w naszym kraju o nim słyszeli, to mało który z nich mógł się pochwalić, że kompleksowo wdrożył u siebie wewnętrzny zbiór zasad mających na celu zapewnienie zgodności działania całej organizacji z prawem oraz przyjętymi wewnętrznymi normami postępowania – po to, by m.in. zapobiegać stratom finansowym lub utracie wizerunku. Właściwie firm działających nad Wisłą nic do tego nie zmuszało.